وزيرة الثقافة المصرية تعزف"الفلوت" بإيطاليا مع فرقة "كايرو ستيبس"

كتبت فاطمة شوقى

قدمت وزيرة الثقافة المصرية "إيناس عبد الدايم" عزفا موسيقيا رائعا للفلوت، فى روما، وذلك خلال زيارتها إلى إيطاليا لتعزيز سبل العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين.

ووفقا لوكالة "آجى" الإيطالية فقد قامت عبد الدايم بعزف الفلوت بجانب فرقة " كايرو ستيبس"، وهذا يعتبر استثناء للأكاديمية المصرية للفنون فى روما، حيث قدمت أداء غير عادى لعزف الفلوت فى الحفل الذى حضره العديد من ممثلى السلطات المصرية والإيطالية، بالإضافة إلى مدير الأكاديمية، جيهان زكى، والسفير المصرى فى روما هشام بدر.

وأوضحت الوكالة، أن هذه الزيارة تعتبر الثالثة لإيناس عبد الدايم خلال عام، للتأكيد على الأهمية التى توليها الحكومة المصرية للعلاقات الثقافية مع إيطاليا، لافتة إلى أن فرقة كايرو ستيبس لعبت موسيقى تقليدية وكلاسيكية وحديثة، وكانت تمثل هدية جميلة أجلبتها إيناس عبد الدايم إلى روما.

كانت وزيرة الثقافة المصرية التقت بنظيرها الإيطالى ألبرتو بونيسولى فى 28 مارس 2019 بحضور السفير هشام بدر، و أوضحت أن الجانبين اتفقا على أهمية دعم التبادل بين البلدين بمختلف أشكاله خلال الفترة القادمة، لما سيكون لذلك أثراً إيجابياً فى تعميق الروابط بين الشعبين الصديقين، كما تناول اللقاء مناقشة عدد من المقترحات لإقامة فعاليات ومناسبات ثقافية مشتركة بين البلدين، كما وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم الدعوة لنظيرها الإيطالى لزيارة مصر فى نهاية العام .

وقالت وزيرة الثقافة "أنا موسيقية ، وأحب الموسيقى والناى حقا"، وكنت أدرس الموسيقى منذ أن كان عمرى 5 سنوات، والآن أنا وزيرة الثقافة، وهو دور مهم ومسئول، فالثقافة ليست مجرد موسيقى، ولكن الموسيقى والفن أشعر بهم فى قلبى، وهو ما أحاول نقله عندما أعزف".

وأضافت حول زيارتها إلى إيطاليا "فى كل مرة أتيت فيها إلى إيطاليا، أصبح سعيدة للغاية، لكن هذه المرة أنا أكثر سعادة، فهناك أجواء رائعة، تناولت العشاء مع الوزير بونيسولى ، وقمنا بالعزف هنا، وسنذهب إلى ميلانو، فكانت زيارة مثمرة للغاية"، مضيفة "أعتقد أن الفن والثقافة يمثلان أدوات مهمة للغاية للتعاون ، وهما مهمان للغاية بالنسبة لى".