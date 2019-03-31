هطول أمطار خفيفة على مدينة طور سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهدت مدينة طور سيناء منذ قليل هطول أمطار خفيفة وغيوم، وتهيب الوحدة المحلية بمدينة طور سيناء المسافرين وقائدى السيارات بطريق الدولى بضرورة توخى الحذر، وذلك لهطول أمطار وعدم استقرار الطقس على معظم أنحاء الجمهورية.

كما أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فى بيان رفع درجة الاستعداد فى كل مدن المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع مركز العمليات والأزمات بالمحافظة وجميع مركز العمليات بمدن المحافظة بعد تخذيرات الأرصاد الجوية باحتمال تعرض مدن المحافظة لسقوط أمطار خفيفة، مشيرا إلى أن المحافظة استعدت بكل المعدات الثقيلة للتعامل مع أى أحداث طارئة.