video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 04:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نيويورك تايمز: ممثل تلفزيونى كوميدى قد يهيمن على الانتخابات الأوكرانية

الأحد، 31 مارس 2019 04:12 م
نيويورك تايمز: ممثل تلفزيونى كوميدى قد يهيمن على الانتخابات الأوكرانية الانتخابات الأوكرانية
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق
اهتمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بالانتخابات الرئاسية الأوكرانية التى تجرى اليوم الأحد، وقالت إن الناخبين الأوكرانيين، الذين لديهم بشكل عام نظرة قاتمة إزاء حكومتهم، قد احتشدوا أمام مراكز الاقتراع للتصويت فى الانتخابات الرئاسية التى يعد المرشح الأوفر حظا فيها فنان كوميدى شاب يلعب دور رئيس بالصدفة على التلفزيون.
 
 
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الانتخابات ستساعد فى تحديد مستقبل بلد أصبح الجبهة الأوروبية فى عصر المواجهة بين روسيا والغرب،  وحقيقة أن أوكرانيا تعد ديمقراطية حقيقية برغم مشكلاتها يتم ذكرها  غالبا كأحد الجوانب الأكثر أهمية للانتخابات.
 
 
 
 وفى استطلاعات الرأى الأخيرة قبل يوم الانتخاب، كان فلودومير زيلنيكسى، البالغ من العمر 41 عاما، وهو فنان كوميدى ليس له خبرة سياسية، يحظى بدعم  حوالى 30% من الناخبين وعددهم 30 مليون. وفى سباق مزدحم يتنافس فيه 39 مرشح أغلبهم من السياسيين، فإن زيلنيسكى يتقدم بعد أن قام ببطولة حلقات تلفزيونية شهيرة لعب فيها دور مدرس ترشح للرئاسة وفاز فيها بعد أن لاقت شعاراته المناهضة للفساد انتشارا.
 
 
 
 ويقول روبرت برينكلى، السفير البريطانى السابق لدى أوكرانيا والذى يتولى الآن رئاسة المعهد الأوكرانى فى لندن، إن زيلينسكى يبلى بلاء حسنا لأن هناك شعور واسع فى أوكرانيا بالنفور من السياسيين ومن الطبقة السياسية. ويتبارى على المركز الثانى فى سباق الانتخابات الأوكرانية الرئيس بيترو لوروشينكو، ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دبلوماسية أمريكية تدعو مواطنى أوكرانيا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

انطلاق الانتخابات الرئاسية فى أوكرانيا

اوكرانيا

انتخابات اوكرانيا

انتخابات الرئاسة فى اوكرانيا

ممثل كوميدى

رئيس اوكرانيا




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة