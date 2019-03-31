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نادي الأسير يناشد المؤسسات الحقوقية كشف مصير أسرى فى سجن النقب

الأحد، 31 مارس 2019 01:16 م
نادي الأسير يناشد المؤسسات الحقوقية كشف مصير أسرى فى سجن النقب قوات الاحتلال
أ ش أ
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ناشد نادى الأسير الفلسطينى، المؤسسات الحقوقية الدولية العاملة فى فلسطين ، بضرورة التدخل للكشف عن مصير أسرى قسم (3) فى معتقل "النقب الصحراوى" التابع للاحتلال الإسرائيلى ، فى ظل استمرار عزلهم فى ظروف قاسية ومأساوية بعد أن جردتهم من كافة مقتنياتهم، ومنعتهم من زيارة الأهل ، والتواصل مع رفاقهم فى الأقسام الأخرى.
وأوضح النادى - فى بيان اليوم الأحد أن حصيلة الإصابات النهائية فى قسم (3) جراء عمليات القمع طالت 120 أسيرا، اختلفت إصاباتهم ما بين بين كسور فى الأيدى والأسنان والحوض، وإصابات بالرصاص وهو نوع جديد يستخدم فى القمع، بحيث تخرج من الرصاصة حبيبات تؤدى إلى إحداث جروح فى أماكن مختلفة فى الجسم وإصابات فى الرأس، والعين، والصدر، فيما أصيب غالبيتهم بعدة إصابات مختلفة.


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