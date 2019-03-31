موجز أخبار 6.. لجنة تسعير بنزين 95 تعلن تثبيت سعره محليا عند 7.75 جنيه





نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: اجتمعت اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائى للبنزين (95) فقط والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والتى تم تشكيلها من المختصين من وزارتى المالية والبترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، حيث قامت اللجنة بالإطلاع على التطورات الفعلية للعناصر الأساسية المؤثرة على تكلفة إتاحة وبيع منتج بنزين (95) والتي تشمل تطور سعر الجنيه أمام الدولار في ضوء بيانات البنك المركزى المصرى الرسمية المعلنة للربع الأول من عام 2019 ، وتطور الأسعار العالمية لبرميل خام برنت خلال الفترة نفسها.





اجتمعت اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائى للبنزين (95) فقط والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والتى تم تشكيلها من المختصين من وزارتى المالية والبترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، حيث قامت اللجنة بالإطلاع على التطورات الفعلية للعناصر الأساسية المؤثرة على تكلفة إتاحة وبيع منتج بنزين (95) والتي تشمل تطور سعر الجنيه أمام الدولار في ضوء بيانات البنك المركزى المصرى الرسمية المعلنة للربع الأول من عام 2019 ، وتطور الأسعار العالمية لبرميل خام برنت خلال الفترة نفسها.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التحديات التى شهدناها فى العقد الأخير، وحزمة الأزمات التى تفجرت، منذ ثمانية أعوام فى أكثر من بلد عربى، والتى أمتدت من سوريا إلى ليبيا واليمن وغيرها من الدول العربية، تحمل أخطار التفكك والطائفية والإرهاب والذى بات يهدد صلب وجود الدولة الوطنية ومؤسساتها فى منطقتنا العربية، ويهدر مبادئ العروبة والعمل المشترك لصالح تدخلات إقليمية فى شئون دولنا وتوجهات طائفية ومذهبية تفرق بدلا من أن تجمع، وتهدم بدلا من أن تبنى.





التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، لبحث الموقف التنفيذي لأهم المشروعات التي يجري العمل بها فى قطاعات الاسكان والمرافق، وكذا مشروعات المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

أثارت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الادنى للأجور والمعاشات، وإقرار زيادات استثنائية للعاملين بالدولة، حالة كبير من السعادة فى أوساط الشعب المصرى، نرصدها فى هذا التقرير، حيث أبدي المصريون سعادتهم بتلك القرارات التى وصفوها بالجريئة وأنها جاءت فى الوقت المناسب، لتكون بداية لجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه الرئيس السيسي.





أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تنظيم أكثر من 200 فرع لمعارض أهلا رمضان فى كافة المحافظات، بجانب 3 معارض رئيسية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.

أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر بتأييد إعدام 5 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام بالمؤبد لـ6 متهمين آخرين ، وتأييد عقوبة السجن المؤبد لـ 14 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم "حدث"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الجيزة الإرهابية" ، حيث أكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى التحريات التى أجراها ضباط الواقعة وشهدوا بمقتضاها بالتحقيقات وما تستخلصه من دلائل من إدانة الطاعنين، وأشارت الحيثيات ، ان الحكم المطعون فيه قد استظهر في مدوناته أن الجماعة التى تولى قيادتها الطاعنين الخامس عشر والسادس عشر وانضم إليهم اخرون ، استهدفت بمخططها الإضرار بمؤسسات الدولة والمساس بكيانها وسيادتها وقد اتخذت خطتها الإجرامية اشكالا متعددة منها الاعتداء على المنشات العامة وقوات الشرطة وكان دلالة ما استظهره الحكم كافيا في بيان الغرض الإرهابي لهذه الجماعة على النحو الذي يدخلها تحت طائلة القانون.





غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، أمير قطر، الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بتونس، بمجرد انتهاء الرئيس التونسى باجى قائد السبسى من كلمته.

شهدت مدينة سعرد فى شرق تركيا قيام جنود بالجيش وعناصر شرطة بالتصويت بالانتخابات المحلية وذلك بعدما تم نقلهم من العديد من المدن مثل كوجالي ويوزجات على متن 45 حافلة.





اهتمت وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية بالزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى لواشنطن الشهر المقبل، فقالت صحيفة واشنطن بوست إن البيت الأبيض قد أعلن أن ترامب سيستقبل السيسى فى زيارة جديدة للبيت الأبيض الشهر المقبل.

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف عن القمة العربية فى تونس.





أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة صالح الشيخ، أن عدد الموظفين المستحقين للترقية في أول يوليو المقبل يبلغ أكثر من مليون موظف استوفوا المدد البينية المحددة لترقيتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من الفرز والفحص المبدئى للمستندات والبيانات المسجلة بواسطة المواطنين، الذين قاموا بحجز وحدات سكنية بالإعلان العاشر لمشروع "الإسكان الاجتماعى"، إلكترونياً، من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق (www.mff.gov.eg)، وذلك لتحديد المنطبق عليهم الشروط، وغير المنطبق عليهم الشروط، وفقا للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان العاشر.