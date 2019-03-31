"موانى البحر الأحمر ": فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر ، اعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة العاشرة و النصف مساء اليوم ، بعد تحسن الاحوال الجوية و استقرار الرياح و تم استئناف الانشطة البحرية و المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للاحوال الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .

وأكدت الهيئة ، انتظام الحركة الملاحية و أعمال الشحن و التفريغ بموانى الهيئة بالثلاث محافظات السويس و البحر الأحمر و جنوب سيناء ، و انها تسير بصورة طبيعية