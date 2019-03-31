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"موانى البحر الأحمر ": فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

الأحد، 31 مارس 2019 11:08 م
"موانى البحر الأحمر ": فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية ميناء شرم الشيخ
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر ، اعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة العاشرة و النصف مساء اليوم ،  بعد تحسن الاحوال الجوية و استقرار الرياح و تم استئناف الانشطة البحرية و المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للاحوال الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .

وأكدت الهيئة ،  انتظام الحركة الملاحية و أعمال الشحن و التفريغ بموانى الهيئة بالثلاث محافظات السويس و البحر الأحمر و جنوب سيناء ، و انها تسير بصورة طبيعية

 

 


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