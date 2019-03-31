مواصلة حملات الازالة للبناء بدون ترخيص ببرج العرب غرب الاسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن مركز ومدينة برج العرب حملة ازالة للبناء بدون ترخيص ببرج العرب القديم اليوم الأحد، تحت إشراف وتوجيهات المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب.

وقد توجهت الحملة إلى برج العرب القديم طريق الخدمات متفرع من شارع المشير حيث تم ازالة منزل بدون سقف على مساحة 100 متر وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال المخالفة.

جاء ذلك بحضور مشرف قطاع برج العرب ومدير الادارة الهندسية ومدير المتابعة الميدانية، تنفيذا لتعليمات الدكتور الوزير عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بشأن مجابهة المخالفات بشتى أحياء المحافظة لاستعادة الانضباط وبسط هيبة الدولة.

من جهه أخرى أجرت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب جولة ميدانية اليوم الأحد بمرافقة المهندسة نادية جبر سكرتير عام المركز تفقدت خلالها اعمال رفع تجمعات مياة الامطار ببرج العرب، حيث تم متابعة استكمال رفع تجمعات مياه الامطار ببرج العرب القديم بشارع حس علام وجمال عبد الناصر و بقرية بهيج شارع السكة الحديد وشارع عتاب والعذبة الغربية وذلك بالمعدات الخاصة بالمركز.

وقد وجهت سيادتها بسرعة رفع جميع تجمعات مياه الامطار بمركز ومدينة برج العرب والقرى التابعة له ورفع درجة الاستعداد حتى انتهاء النوة.