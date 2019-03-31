مقطع فيديو على السوشيال ميديا يقود الشرطة لضبط بلطجية اقتحموا محل تجارى

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الأشخاص يقتحمون محل تجاري بالإسكندرية، قاد أجهزة الأمن لضبط الجناة.

رصدت الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، يتضمن إقتحام مجموعة من الأشخاص حاملين أسلحة بيضاء لمحل بقالة وبعثرة محتوياته.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بشارع كعموش بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بين إحدى المواطنات "مالكة محل بقالة" كطرف أوال، و4 أشقاء وصديق لهم كطرف ثاني، حيث حدثت مشادة كلامية بين زوج الأولى وسائق مركبة توتوك "له معلومات جنائية" صديق الطرف الثانىلخلاف على أولوية المرور بينه وإحدى السيارات الخاصة بأقارب الطرف الأول المتوقفة أمام المحل ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بالتوجه لمحل الطرف الأول وبعثرة محتوياته حاملين أسلحة بيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة (4 سكين- عصا خشبية)، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.