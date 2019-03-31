مصر تشارك فى أسبوع التجارة الإلكترونية من 1 إلى 5 أبريل

كتبت هبة السيد

ينظم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمعروف بمنظمة الأونكتاد، أسبوع التجارة الإلكترونية فى الفترة من 1 إلى 5 أبريل فى جنيف، سويسرا، تحت شعار "من الرقمنة إلى التنمية" وذلك وفقا لموقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإلكترونى.

ويعد أسبوع التجارة الإلكترونية المنتدى الهام للوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين وممثلى قطاع الأعمال والمنظمات الدولية وبنوك التنمية والأكاديميين، ويهدف إلى مناقشة فرص التنمية وتحديات الاقتصاد الرقمى.

وتعد وزارة الاتصالات قانون خاص بالتعاملات الإليكترونية يتضمن جزء منه التجارة الإليكترونية، وكانت الوزارة قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية فى ديسمبر 2017، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحرصت الوزارة على مشاركة كافة الجهات المعنية بالتجارة الإلكترونية فى مصر خلال مراحل إعداد الاستراتيجية ومنها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، والجمارك، وجهاز حماية المستهلك، والبنك المركزى، والهيئة القومية للبريد، والبنوك التجارية.

وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال أذرعها التنفيذية بدعم الإبداع وشباب المبدعين فى مجال التجارة الإلكترونية، ورعاية الأفكار الابداعية فى المراحل المختلفة لتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات تجريبية ثم احتضانها حتى تنمو وتصبح شركات ناجحة فى هذا المجال، كما تقوم الوزارة بتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية مواتية تساعد هذه الشركات على الدخول فى أسواق إقليمية وعالمية وتؤهلهم للمنافسة على المستويات المختلفة.