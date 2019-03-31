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مصرع رئيس شركة طيران روسية فى حادث تحطم طائرة بمحيط فرانكفورت الألمانية

الأحد، 31 مارس 2019 10:29 م
مصرع رئيس شركة طيران روسية فى حادث تحطم طائرة بمحيط فرانكفورت الألمانية تحطم طائرة _ صورة أرشيفية
موسكو (رويترز)
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قالت شركة طيران إس 7 الروسية، إن ناتاليا فيليفا رئيسة ثانى أكبر شركة طيران فى روسيا، والمشاركة فى ملكيتها لقيت حتفها عندما تحطمت طائرة خاصة كانت تقلها قرب مدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم الأحد.

وقالت الشركة فى بيان إن الطائرة إيبك-إل.تي، ذات المحرك الواحد والمخصصة للرحلات الخاصة، تحطمت لدى هبوطها فى مطار ايجلسباتش.

وقال متحدث باسم الشرطة فى ولاية هيسه بوسط ألمانيا إن طائرة مؤلفة من ستة مقاعد كانت تقل راكبين وطيارا قادمة من فرنسا تحطمت قرب ايجلسباتش واشتعلت النار فيها بعد ذلك، ولم ترد معلومات بعد عن الشخصين الآخرين اللذين كانا بالطائرة.

وقالت إس7، وهى ثانى أكبر شركات الطيران فى روسيا بعد إيروفلوت، إن السلطات الروسية والدولية ستجرى تحقيقا بشأن تحطم الطائرة وإنه لم تتوافر بعد معلومات بشأن سبب الحادث.

 

 


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