video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 08:59 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصادر: حركة التنقلات بالبنوك تعود للمساهمين..والقانون الجديد لا يحدد مدد للرؤساء

الأحد، 31 مارس 2019 08:00 م
مصادر: حركة التنقلات بالبنوك تعود للمساهمين..والقانون الجديد لا يحدد مدد للرؤساء بنوك - أرشيفية
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق
قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ، إن حركة التنقلات التى تشهدها بعض البنوك الأجنبية والخاصة التى تعمل فى مصر، تعود إلى الجمعيات العمومية والمساهمين بتلك البنوك وهى شأن داخلى خاص بها.
 
وأضافت المصادر، لـ  "اليوم السابع  " ، أن قانون البنوك الذى يعرض حاليا على مجلس الوزراء، تم بالتشاور بين البنك المركزى المصرى ،  ورؤساء وقيادات البنوك، ويواكب أحدث المعايير والممارسات الدولية فى المجال المصرفى، ولم ينص فى أى من مواده على تحديد مدد لرؤساء البنوك وقياداتها.
 
 
 

إضافة تعليق

قانون البنوك

أخبار الاقتصاد

تغييرات رؤساء البنوك

البنوك المصرية

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة