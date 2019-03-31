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مستشار وزير التجارة: اعتماد 6.5 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية للشركات

الأحد، 31 مارس 2019 05:05 م
مستشار وزير التجارة: اعتماد 6.5 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية للشركات اتحاد الغرفة التجارية برئاسة أحمد الوكيل
كتب إسلام سعيد
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كشف حسام فريد مستشار وزير الصناعة والتجارة، أنه تم اعتماد 6.5 مليار جنيه من صندوق تنمية ودعم الصادرات من متأخرات برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات، مشيرا إلى أن بعض الشركات فى قطاعات مختلفة تقوم بالصرف حاليا.
 
وأضاف فريد خلال اجتماع اتحاد الغرف التجارية بحضور المصدربن لمناقشة الاستراتيجية الجديدة لدعم الصادرات، أنه تم دراسة نماذج برامج تنمية الصادرات فى 14 دولة من أجل صياغة البرنامج الجديد، لافتاً إلى أن القاسم المشترك الموجود فى البرامج هو أنها ديناميكية غير ثابتة مثل البرنامج فى مصر والذى شهد ثبات خلال الفترة من 2003 إلى 2016.
 
وقال فريد، إن برنامج رد الأعباء التصديرية ليس دعما لكنه وسيلة لتنمية التصدير وزيادة أعداد الشركات المصدرة، وفتح أسواق وتعميق المكون المحلى فى المنتجات، وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق المستهدفة.
 
وأشار إلى أنه خلال الاجتماعات التحضيرية مع المصدربن كان التوافق على تقديم طلب للحكومة لزيادة مخصصات برنامج رد الأعباء إلى 8 مليارات جنيه بدلا من 4 مليار، لكن تم الموافقة على تخصيص 6 مليار بدءا من العام المالي المقبل 2019-2020.
 
وأوضح فريد أن مخصصات تنمية الصادرات ثابتة منذ 2010 عند 4 مليارات جنيه، رغم أن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 كان يقتضى وقف البرنامج القديم لعدم تفاقم المخصصات لدى الصندوق، لأنه ببساطة سعر الدولار تضاعف.
 
وكشف حسام فريد، أنه تم تخصيص مبلغ - لم يحدده بخلاف الـ 6 مليارات جنيه المنصوص عليها في البرنامج الجديد لدعم الصادرات- على أن توجه إلي مركز تحديث الصناعة وجهات أخرى من أجل زيادة قدرات المصدربن والصرف على البرامج التدريبية.
 
 
 

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اخبار الاقتصاد

حسام فريد

دعم الصادرات

رد الأعباء التصديرية




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