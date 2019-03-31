مرشح العدالة والتنمية يعلن فوزه فى اسطنبول قبل انتهاء الفرز.. والمعارضة ترفض

رويترز

قال مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا لرئاسة بلدية اسطنبول، إنه فاز بالانتخابات التى جرت اليوم الأحد لكن منافسه مرشح حزب المعارضة الرئيسى قال إن هذا الإعلان سابق لأوانه.

وتحدث بن على يلدريم مرشح العدالة والتنمية ورئيس الوزراء التركى السابق بعد فرز أكثر من 98 فى المئة من صناديق الاقتراع قائلا إن حزبه فاز. لكن مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض أكرم إمام أوغلو رفض بيان يلدريم ووصفه بأنه "تلاعب" وقال إن عملية فرز الأصوات ما زالت مستمرة.

وقالت قنوات تلفزيون تركية إنه بعد فرز 98.8 فى المئة من صناديق الاقتراع أظهرت النتائج تقدما طفيفا ليلدريم بحصوله على 4111219 صوتا مقابل 4106776 صوتا لإمام أوغلو.