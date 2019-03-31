مرشح الحزب الحاكم فى انتخابات الرئاسة بسلوفاكيا يقر بهزيمته

براتيسلافا (رويترز)

أقر ماروش شيفتشوفيتش مرشح الحزب الحاكم فى انتخابات الرئاسة بسلوفاكيا بهزيمته فى الانتخابات يوم السبت.

وقال شيفتشوفيتش للصحفيين إنه اتصل بمنافسته المحامية الليبرالية سوزانا تشابوتوفا لتهنئتها على الفوز فى الانتخابات.

وكانت بيانات مكتب الإحصاء فى سلوفاكيا أظهرت السبت أن المحامية الليبرالية سوزانا تشابوتوفا تتصدر الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة إذ حصلت على 57.9 فى المئة من الأصوات بعد فرز 38.5 من مراكز الاقتراع.

وحل مرشح الحزب الحاكم المفوض الأوروبى ماروش شيفتشوفيتش فى المركز الثانى وحصل على 42.1 فى المئة من الأصوات.