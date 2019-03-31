محافظ شمال سيناء يكرم الأمهات المثاليات

شمال سيناء - محمد حسين

قدم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على مايقدمه للمرأة والأم، والثقة التى يوليها لسيدات مصر.

جاء ذلك، فى إحتفال نظمته المحافظة، لتكريم الأمهات المثاليات بشمال سيناء، عقد بمقر مدينة العريش الرياضية، بحضور اعضاء محلس النواب بالمحافظة، وقيادات الجهاز التنفيذى للمحافظة .

ووجه محافظ شمال سيناء، التقدير للأمهات المكافحات فى بناء اسرهن، مؤكدا ان من يتم تكريمهن نموذج لكل أم .

قالت سعدية محمود مديرة مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، ان المسابقة على لقب الأم المثالية تم بكل شفافيه، واشارت ان المكرمات عدد رمزى من بين ملايين الأمهات اللواتى قدمن لأسرهن الكثير.

وقدمت احسان الغالى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء ، فى كلمتها التحية لأمهات الشهداء، والتحية للقيادة السياسية على مايقدم للمرأة المصرية من فرص وخدمات .

تضمن الأحتفال، فقرات فنية، قدم خلالها شباب وأطفال مدينة العريش أشهر أغانى عيد الأم .

وقدم محافظ شمال سيناء، دروع التكريم وشهادات التقدير للأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، وهن "أميرة هليل" ، و"حمده حسان حسين"، "ماجده مصطفى رياض" .