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مباحث دار السلام بسوهاج تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات البخارية

الأحد، 31 مارس 2019 10:32 ص
مباحث دار السلام بسوهاج تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات البخارية دراجات بخارية - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام برئاسة الرائد كريم علام رئيس مباحث المركز بالإنابة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون من 6 أفراد تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بدائرة المركز.
 
كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط وحدة مباحث المركز مفادها قيام "كرم م ث ج" 32 سنة تاجر خرده والسابق اتهامه فى القضية مركز البلينا سرقة والمطلوب للتنفيذ عليه فى القضية تبديد و"علي م ع ا" 26 سنة حداد و"محمد ع ا ع" 49 سنة حاصل على دبلوم و"بسام ا م م" 23 سنة تاجر خرده و"محمد ع س د" 19 سنة تاجر خرده و"سلطان م ا د"21 سنة عامل بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
عقب استصدار إذن النيابة العامة تم إعداد عدة أكمنة ترأسها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق وقادها الرائد كريم علام رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بالإنابة، أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزة الأول فرد روسى محلى و5 طلقات من ذات العيار وبحوزة الرابع فرد روسى محلى و7 طلقات من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بمضمون ما تقدم وأضافوا بأن الأسلحة المضبوطة تستخدم فى تأمين عملية السرقة.
 
وبتطوير مناقشة أفراد التشكيل اعترفوا بارتكاب واقعة المحضر عن بلاغ "حلمي م ا م" 48 سنة عامل سرقة دراجته البخارية وواقعة المحضر عن بلاغ  "حماده ك م ا" 43 سنة عامل سرقة التروسيكل الخاص به وواقعة المحضر عن بلاغ "فارس س ع م" 31 سنة عامل سرقة دراجته البخارية وواقعة المحضر عن بلاغ  "ياسر م ا م" 38 سنة عامل سرقة دراجته البخارية وواقعة المحضر عن بلاغ "خلف ا م ا" 41 سنة عامل سرقة التروسيكل الخاص به وواقعة المحضر عن بلاغ "إبراهيم خ ر خ" 24 سنة طالب سرقة التروسيكل الخاص به وواقعة المحضر عن بلاغ "العدوي ا ح" 52 سنة عامل سرقة دراجته البخارية الخاصه به تم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
 

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