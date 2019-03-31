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الأحد، 31 مارس 2019 01:01 م
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كوريا الجنوبية تقرر بدء عملية التنقيب عن رفات الجنود بشكل منفرد

الأحد، 31 مارس 2019 12:12 م
كوريا الجنوبية تقرر بدء عملية التنقيب عن رفات الجنود بشكل منفرد رئيس كوريا الجنوبية
سول(أ ش أ)
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تنظر الحكومة الكورية الجنوبية فى إجراء عملية إزالة الألغام وغيرها بشكل منفرد فى الجانب الجنوبى من المنطقة المنزوعة السلاح، اعتبارا من غد الاثنين، فى إطار التحضير لعملية التنقيب المشتركة مع كوريا الشمالية عن رفات الجنود.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مسئول بالجيش الكورى الجنوبى قوله، اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية مازالت صامتة إزاء عملية التنقيب المشتركة عن رفات الجنود، مضيفا أن الجيش سيجرى بشكل منفرد عملية إزالة الألغام والعملية الأساسية للتنقيب عن الرفات فى الجانب الجنوبى فى الخط العسكرى الفاصل.

كانت الكوريتان قد قررتا فى اتفاق 19 سبتمبر العسكرى بدء عملية التنقيب عن رفات الجنود الذين لقوا حتفهم فى الحرب الكورية، فى الأول من شهر أبريل فى موقع (قمة رأس السهم) فى تشول -وون فى إقليم كانج وون فى شمال شرق كوريا الجنوبية، كما اتفقتا على تشكيل فريقيهما لعملية التنقيب، وأن تخطرا بعضهما البعض بذلك.

وأخطرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الجانب الشمالى، فى يوم 6 مارس الجارى، بأنها أكملت تشكيل الفريق للتنقيب عن رفات الجنود إلا أن الجانب الشمالى لم يخطر الجنوب بإكمال فريقه حتى الآن.

واقترحت الوزارة على الشمال عقد محادثات عسكرية، لمناقشة تنفيذ الاتفاق العسكرى إلا أن الشمال لم يرد على المقترح حتى الآن.

وقررت كوريا الجنوبية بدء عملية التنقيب عن رفات الجنود بشكل منفرد، وتأجيل الإبحار الحر للسفن الخاصة فى مصب نهر هان حتى يتم توفير الضمان العسكري، من خلال الحوار بين الكوريتين.

 


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