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فيديو.. فيضان سد الملك طلال للمرة الرابعة فى شهر واحد منذ 40 عاما بالأردن

الأحد، 31 مارس 2019 09:44 ص
فيديو.. فيضان سد الملك طلال للمرة الرابعة فى شهر واحد منذ 40 عاما بالأردن سد الملك طلال
كتب محمد رضا
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حذرت وزارة المياه الأردنية، اليوم الأحد، من فيضان سد الملك طلال، للمرة الرابعة، خلال الساعات القليلة المقبلة بعد امتلاءه بكامل طاقته التخزينية بمعدل 12م3/ ثانية، باتجاه وادى تلال الذهب إلى الأغوار.

 

ودعت وزارة المياه الأردنية، المواطنون بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى الوادى، مؤكدة أن الأجهزة المعنية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، وذلك حسب ما أعلنه التليفزيون الأردنى، اليوم الأحد.

 

 

ويذكر أنه فى مطلع مارس الجارى، بلغ حجم المطر التراكمى المتساقط على كافة مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة الموافق 1 مارس، 95% من المعدل السنوى طویل الأمد.

 

وفى ذلك الوقت، كان قد قال الناطق الإعلامى فى وزارة المیاه والرى عمر سلامة، لوكالة الأنباء الأردنیة "بترا"، إن كمیة التخزین فى السدود بلغت 162 ملیون متر مكعب وبنسبة 48% من أصل طاقة التخزین البالغة 336 ملیون متر مكعب، مشيرا إلى أن كلا من سدود الوالة والملك طلال ووادى شعیب، امتلأت بكامل سعتها التخزینیة.

 

 

فيضان سد الملك طلال
فيضان سد الملك طلال

 

وأهاب الناطق الإعلامى فى وزارة المیاه والرى الأردنية – حينها - بالمواطنین ضرورة أخذ الحیطة والحذر والابتعاد عن مجارى السیول والأودیة والمرافق المائیة، وذلك فيما كانت وزارة المیاه، أعلنت، أنه تم فتح سد الملك طلال شمالى الأردن، بعد امتلائه نتیجة الأمطار الغزیرة الأخیرة، فيما قالت الوزارة، إن حجم إسالة المیاه من السد بلغت 150م3 فى الثانیة، وهذه أول مرة یمتلىء فيها السد منذ أكثر من 4 عقود.

 

ويقع سد الملك طلال فى محافظة جرش، ویعد من أكبر سدود الأردن، سعته التخزینیة 75 ملیون م3، طوله 109 أمتار، وقد أنشىء فى العام 1977، وهو من نوع السد الركامى الصخرى.

 

3
الأردن تعلن فيضان سد الملك طلال

 

 

1
تدوينة التليفزيون الأردنى

 


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