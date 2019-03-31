فيديو .. احباط تهريب 79 قطعة أثرية بحوزة مهرب بالمنيا

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بالمنيا وبحوزته 79 قطعة آثرية بقصد الإتجار، وذلك إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية للحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومى من خلال تأمين المناطق الأثرية، والعمل على ضبط متجرى حائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية..

وفى ضوء ما أكدته تحريات قسم شرطة سياحة وآثار المنيا ، بحيازة أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب - بالمنيا) لبعض القطع الأثرية بقصد الإتجار ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا وقطاع الأمن العام، تم إستهدافه وضبطه بمسكنه.. وبحوزته (79 قطعة يشتبه فى آثريتها) .. بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، وبعرض المضبوطات على لجنة أثرية من منطقة آثار المنيا أفادت بأثريتها...تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من ضبط 2519 قضية حفر وتنقيب وحيازة قطع أثرية خلال أسبوع.