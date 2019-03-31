فاروق جويدة: مصر تشهد معجزة إلهية.. و الرئيس السيسى من حقه أن يكمل مشروعه

كتب محسن البديوى

قال الكاتب والشاعر الكبير فاروق جويدة، فى تعليقه على ما وصلت إليه مصر خلال العام الحالى 2019، إن مصر تشهد خلال السنوات الأخيرة "معجزة إلهيه" شارك فيها البشر، وخاصة إذا ما تم مقارنة ذلك بالسنوات الماضية.

وأضاف "جويدة" خلال حواره ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أنه ليس راضيًا عن نتائج ثورة 25 يناير، لأنها كانت متداخلة فى بعضها، وأدت لزيادة حدة الانقسامات فى المجتمع.

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل البترول فى مصر، وقناة السويس، والمنطقة الصناعية، بالإضافة لمستقبل التعليم والصحة فى مصر، مبديًا استيائه من مشاهد العنف والعرى فى السينما، بالإضافة لحالات الطلاق.

وواصل فاروق جويدة،: " لو كنت مسئولًا عن اى موقع أو أى جريدة ما سمحت بالكتابة عن حالات الطلاق فى الوسط الفنى وحالات الانفلات".

وفى تعليقه عن التعديلات الدستورية، قال: "مدة الرئيس ليست محل جدل أو خلاف، والمناقشات كان يجب أن تكون بشكل أوسع وليس من خلال مجلس الشعب، وانا لست دستوريًا، ولكن ينبغى تشكيل لجنة جديدة لتعديلات الدستور تتكون من فقهاء الدستور والشخصيات العامة، كما كنت اتمنى ان تكون التعديلات بعد عام من الآن، وأرى أن الرئيس السيسى من حقه أن يكمل مشروعه لأنه سيحاسب ويتم تقييمه".