غدا.. افتتاح مؤتمر "الإبداع..الابتكار..الصناعة" بجامعة عين شمس بمشاركة 3 وزراء

كتب محمود راغب

تطلق جامعة عين شمس، غدا الإثنين، فاعليات المؤتمر العلمى الثامن لجامعة عين شمس بعنوان "الابداع..الابتكار..الصناعة"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمى، وبحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، و الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والمهندس هانى عازر.

ويأتى المؤتمر برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف للمؤتمر بوفد رفيع المستوى برئاسة سمو الأمير نايف بن ثنيان آل سعود.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مراسم منح الدكتوراة الفخرية للدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس.

ويشارك بالمؤتمر باحثون من عدة دول هى: السعودية-الصين- المانيا-روسيا، كما يشارك بالمؤتمر 5 هيئات أجنبية هى: هيئة المنح الألمانية DAAD، فولبرايت الأمريكية، إيراسموس المركز الثقافى البريطاني والمركز الثقافى الروسي.