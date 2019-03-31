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عامل يقتل إمام مسجد عاتبة على معاكسته ابنته بشبين القناطر

الأحد، 31 مارس 2019 11:31 ص
عامل يقتل إمام مسجد عاتبة على معاكسته ابنته بشبين القناطر جثه - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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قتل عامل إمام وخطيب مسجد فى قرية المريج بشبين القناطر فى القليوبية، اليوم الأحد، بسبب نشوب مشاجرة بينهما انتهت بقتل المجنى عليه، بسبب معاكسة المتهم لابنة المجنى عليه، جرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "س. ص"، إمام وخطيب مسجد، جثة هامدة، وبه عدة طعنات فى جسده.

وانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى، وأوضحت التحريات، أنّ وراء الواقعة شخص يدعى "ر. أ" عامل، إثر مشاجرة مع المجنى عليه "إمام المسجد" بدعوى أنّه تحرش بابنته أثناء سيرها بالشارع، فاعتدى المتهم على القتيل بالضرب، فنشبت مشاجرة بينهما، واستعان كل طرف بأسرته، واعتدى المتهم على المجنى عليه بآلة حادة فأرداه قتيلا، وأُلقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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