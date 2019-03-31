ضبط 195 قطعة سلاح و199 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شنت الشرطة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

ونجحت الحملات في ضبط " 195 قطعة سلاح نارى، 229 قطعة سلاح أبيض، 199 قضية مخدرات، 3تشكيلات عصابية، 21 مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 57 متهم ومراقب هاربين ، 217 دراجة نارية مخالفة، سيارة مبلغ بسرقتها، 26081 مخالفة مرورية، 446 مخالفة مرافق، 36 قضية مصنفات، وتنفيذ 71605 حكم قضائى متنوع" خلال 24 ساعة.