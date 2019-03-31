video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 195 قطعة سلاح و199 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأحد، 31 مارس 2019 12:56 م
ضبط 195 قطعة سلاح و199 قضية مخدرات خلال 24 ساعة سلاح-أرشيفية
إضافة تعليق
شنت الشرطة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
 
ونجحت الحملات في ضبط " 195 قطعة سلاح نارى، 229 قطعة سلاح أبيض، 199 قضية مخدرات، 3تشكيلات عصابية، 21 مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 57 متهم ومراقب هاربين ، 217 دراجة نارية مخالفة، سيارة مبلغ بسرقتها، 26081 مخالفة مرورية، 446 مخالفة مرافق، 36 قضية مصنفات، وتنفيذ 71605 حكم قضائى متنوع" خلال 24 ساعة.
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس رئيس حى مصر القديمة السابق وآخر لتلقيهما رشوة

الامن العام

حملات امنية

اخبار الحوادث

سلاح




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة