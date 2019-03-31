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الأحد، 31 مارس 2019 12:15 م
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ضبط وتحرير 910 مخالفة مرورية في الغربية

الأحد، 31 مارس 2019 12:04 م
ضبط وتحرير 910 مخالفة مرورية في الغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربيه محمد طارق
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شنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية، بعدد من مراكز ومدن المحافظه، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المرورية.
 
تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت الحملة عن تحرير وضبط 910 مخالفة متنوعة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة.
 
كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص، وتحصيل 46ألفا و750 جنيه "غرامات فورية"، تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 

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