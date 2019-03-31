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صور .. هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ والمحافظ يعلن حالة الطوارئ

الأحد، 31 مارس 2019 01:44 م
صور .. هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ والمحافظ يعلن حالة الطوارئ أمطار بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ،اليوم الأحد،هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، تسببت فى غرق بعض الشوارع بالمدن والقرى، وتوقفت حركة الصيد في مياه البحر المتوسط لهبوب الرياح، ولهطول الأمطار.
 
 
وتابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أعمال رفع وشفط مياه الأمطار، وانتظام التيار الكهربائى، وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحي والزراعى بجميع مناطق تساقط الأمطار، كما تابع توصيل التيار الكهربائى للمناطق التى فصل عنها التيار، ومتابعة روافع الرى والصرف، ومحطات مياه الشرب بدائرة المحافظة.
 
وقال محافظ كفر الشيخ، أنه أعطى تعليماته لرؤساء المدن، بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التى تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التى قد تنتج عن هطول أمطار.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه كلف وكيل وزارة الري ورئيس مصلحة الكهرباء والميكانيكا بمراجعة استعداد محطات الصرف ومحطات الطوارئ والروافع الاحتياطية بجميع المصارف بدائرة المحافظة لمواجهة أي تغيرات مناخية، مكلفاً رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمراجعة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي وجميع البيارات والتأكد من تغطيتها، وجودة تشغيل روافع الصرف لاستيعاب أي زيادة في كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار.
 
وقال محافظ كفرالشيخ،إنه كلف وكيل وزارة الكهرباء، بمراجعة أعمدة وكشافات الانارة وعوازل وأسلاك الكهرباء، وضمان استقرار الكهرباء بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، كما كلف الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين، والمتابعة على مدار الساعة ووجه بضرورة المتابعة المستمرة لرؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وقيادات الري والصرف لأماكن سقوط الأمطار،مع المتابعة المستمرة للموقع الالكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات بسقوط الأمطار والذى يتم نشره بصفة يومية على صفحة المحافظة أيضاً.
 
وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين بحسن استغلال شبكات الصرف الصحي بعدم إلقاء المخلفات الصلبة بمجال الصرف الصحي لتجنب حدوث أى أعطال بالشبكات، وضمان تشغيل خدمة الصرف الصحي للمواطنين بشكل جيد، وترشيد استهلاك المياه.
 
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (1)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع 

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (2)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع 

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (3)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع 

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (4)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع 

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (5)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع 

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (6)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع 

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (7)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع 

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (8)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع 

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (9)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (10)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع 

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (11)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع 

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (12)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع 

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (13)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع 

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (14)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع 

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (15)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع 

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (16)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع 

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (17)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع 

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (18)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع 

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (19)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (20)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (21)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع 

امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع (22)
امطار بكفر الشيخ ما بين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ ورفع المياه من الشوارع 

 


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