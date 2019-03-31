صور.. نوة الحسوم تغرق بورسعيد وتتسبب فى رفع منسوب المياه بالشوارع

تشهد مدينتا بورسعيد وبورفؤاد حاليا موجة من الطقس السئ المصاحب لنوة الحسوم التى تسببت فى هطول الأمطار الغزيرة، وغرق مدخل الجنوب فضلا إلى ارتفاع منسوب تجمعات المياه فى الشوارع والميادين التى مازالت تعانى من حفر و مطبات نتيجة تأكل الطبقة الأسفلتية .

ومن جانبه أصدر المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام تعليمات بدفع جميع سيارات كسح وشفط مياة الأمطار بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى فى جميع الشوارع لشفط مياه الأمطار المتراكمة ببعض الشوارع بالاضافة الى جهود فرق من موظفى الكهرباء لمتابعة أعمدة الإنارة والتأكد من عدم تأثر الأمطار على التيار الكهربائى حفاظا على حياة المواطنين .

وأكد المهندس كامل ابو زهرة بانه فور سقوط الأمطار تم التعامل فورا من خلال تواجد فرق التدخل السريع وفقا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن التعامل الفورى نظرا لسقوط كميات كبيرة من الامطار وما صاحبها من عدم استقرار الاحوال الجوية .