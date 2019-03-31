video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. نوة الحسوم تغرق بورسعيد وتتسبب فى رفع منسوب المياه بالشوارع

الأحد، 31 مارس 2019 07:48 م
صور.. نوة الحسوم تغرق بورسعيد وتتسبب فى رفع منسوب المياه بالشوارع نوة الحسوم ببورسعيد
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق

تشهد مدينتا بورسعيد وبورفؤاد حاليا موجة من الطقس السئ المصاحب لنوة  الحسوم التى تسببت فى هطول الأمطار الغزيرة، وغرق مدخل الجنوب فضلا  إلى ارتفاع منسوب تجمعات المياه فى الشوارع  والميادين التى مازالت تعانى من حفر و مطبات نتيجة تأكل الطبقة الأسفلتية .

 

 ومن جانبه  أصدر المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام  تعليمات بدفع جميع سيارات كسح وشفط مياة الأمطار بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى فى جميع الشوارع لشفط مياه الأمطار المتراكمة ببعض الشوارع بالاضافة الى جهود فرق من موظفى الكهرباء لمتابعة أعمدة الإنارة والتأكد من عدم تأثر الأمطار على التيار الكهربائى حفاظا على حياة المواطنين .

 

وأكد المهندس كامل ابو زهرة بانه  فور سقوط الأمطار تم التعامل فورا من خلال تواجد فرق التدخل السريع وفقا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن التعامل الفورى نظرا لسقوط كميات كبيرة من الامطار وما صاحبها من عدم استقرار الاحوال الجوية .

 

نوة الحسوم تغرق بورسعيد (9)
نوة الحسوم تغرق بورسعيد

نوة الحسوم تغرق بورسعيد (10)
نوة الحسوم تغرق بورسعيد

نوة الحسوم تغرق بورسعيد (11)
نوة الحسوم تغرق بورسعيد

نوة الحسوم تغرق بورسعيد (12)
نوة الحسوم تغرق بورسعيد

نوة الحسوم تغرق بورسعيد (13)
نوة الحسوم تغرق بورسعيد

نوة الحسوم تغرق بورسعيد (14)
نوة الحسوم تغرق بورسعيد

نوة الحسوم تغرق بورسعيد (8)
نوة الحسوم تغرق بورسعيد
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شكوى من تراكم مياه الأمطار والصرف الصحى بعزبة ابو العزائم بكفر الشيخ

بورسعيد

اخبار محافحظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر

نوة الحسوم




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة