صور.. محافظ مطروح يطلع اتحاد طلاب الجامعة على جهود التنمية

مطروح – حسن مشالي

عقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الأحد، اجتماعاً مع أعضاء اتحاد طلاب كليات جامعة مطروح، بحضور الدكتور محمد إسماعيل رئيس الجامعة، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام والدكتور صلاح عسران نائب رئيس الجامعة، لاطلاعهم على جهود التنمية لإشراكهم فى رسم مستقبل الوطن.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، جهود التنمية فى القطاعات المختلفة بالمحافظة، مؤكداً على أهمية الدور الحيوي والرئيسي للجامعة باعتبارها شريك رئيسي فى التنمية، وكونها منارة للتنوير والمعرفة، لتبصير وتوعية الشباب وطلاب الجامعة بضرورة المشاركة فى صنع القرار، خاصة مع قرب الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة، وأهمية قرار المواطن المصري بشان تلك التعديلات، مع استمرار خطوات التنمية، وتحفيز الشباب وتوعيتهم بأن يكون لهم دور ايجابي فى المجتمع والوقوف دائماً صفاً واحداً بجوار الدولة، لاستكمال الإنجازات وتحقيق والتنمية المستدامة.

وأشار محافظ مطروح، إلى دور إتحاد الطلاب في مختلف الكليات بالجامعة، فى حث الطلاب للنزول والمشاركة، باعتبارها واجب وطني على كل مصري، خاصة فى تلك المرحلة الهامة فى تاريخ الوطن، وما يمثله جيل الشباب من أمل مع مشاركتهم في رسم مستقبل مصر مما يعود بالمنفعة عليهم وعلى وطنهم واستقراره وتنميته، وأهمية الوعي بعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر بصورة سلبية علي أفكارهم، خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ودعا اللواء مجدي الغرابلي، طلاب جامعة مطروح، للتعرف على معالم محافظتهم وإمكانياتها ومواردها، وطرح مقترحاتهم بشأن تطويرها، واطلاعهم على ما يتم فيه من جهود تنموية مع تيسير كافة الوسائل بالتنسيق مع الجامعة.