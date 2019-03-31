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الأحد، 31 مارس 2019 03:53 م
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صور.. محافظ الجيزة يتفقد مصنع للزيوت العطرية بقرية أبو صوير بالبدرشين

الأحد، 31 مارس 2019 03:24 م
صور.. محافظ الجيزة يتفقد مصنع للزيوت العطرية بقرية أبو صوير بالبدرشين جانب من جولة محافظ الجيزة لمصنع سقارة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل
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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، منذ قليل، مصنع سقارة للزيوت العطرية، بقرية أبو صير بمركز البدرشين، الممول من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
واستمع المحافظ لشرح واف من المهندسة مها الكاشف مالكة المصنع، عن المصنع والمادة الخام التى ينتجها للتصدير وتكاليف الإنشاء، وحجم الإنتاج وخطط التطوير.
 
وأشاد المحافظ، بالجهد المبذول ودعم الجهاز للمشروع، مؤكدا أن الجهاز قدم الكثير من فرص العمل، للشباب، ومول عددا كبيرا من المشروعات.
 
ويأتى ذلك ضمن فاعليات المحافظة للاحتفال بالعيد القومى والذى يوافق ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ثورة 1919.
 
 
جانب من جولة محافظ الجيزة لمصنع سقارة (1)
جانب من جولة محافظ الجيزة لمصنع سقارة 

جانب من جولة محافظ الجيزة لمصنع سقارة (2)
جانب من جولة محافظ الجيزة لمصنع سقارة (2)

جانب من جولة محافظ الجيزة لمصنع سقارة (3)
جانب من جولة محافظ الجيزة لمصنع سقارة

جانب من جولة محافظ الجيزة لمصنع سقارة (4)
جانب من جولة محافظ الجيزة لمصنع سقارة 

جانب من جولة محافظ الجيزة لمصنع سقارة (5)
جانب من جولة محافظ الجيزة لمصنع سقارة

جانب من جولة محافظ الجيزة لمصنع سقارة (6)
جانب من جولة محافظ الجيزة لمصنع سقارة 

 


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