صور ..تعليم الفنون القتالية لتايلاند خلال ورش مهرجان دمنهور للفلكلور

انطلقت اليوم الأحد ، فاعليات الورش الفنية للدول المشاركة فى فعاليات مهرجان دمنهورللفلكلور فى دورته السابعة بدار أوبرا دمنهور وذلك لتدريب المهتمين بالفنون التراثية على الرقصات الفولكلورية المختلفة.

و قامت فرقة Heet-Hoy Lampang Rajabhat من تايلاند بتعليم الأطفال والشباب ثلاثة رقصات من تراثهم الفنى الشعبى

وبدأت الفرقة بتعليم رقصة "فون تاى لاى" وهى رقصة تقليدية من شمال تايلاند و تجمع بين الرقصات التراثية والألعاب القتالية وتتناسب مع الأطفال، ثم قدمت رقصة "رابام ديد كونج" وهى رقصة تقليدية من جنوب تايلاند تعبر عن حياة الجنوب الذين ينقلوا المراكب ويصطادوا الجمبرى لذا يطلق على هذه الرقصة رقصة الجمبرى، كما قامت الفرقة أيضا بتعليم رقصة أكثر قوة للأكبر سنا من طلاب الجامعة تعبر عن الأعمال القتالية المستمدة من الاجواء الجبالية.