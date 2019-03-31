video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 08:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور ..تعليم الفنون القتالية لتايلاند خلال ورش مهرجان دمنهور للفلكلور

الأحد، 31 مارس 2019 07:13 م
صور ..تعليم الفنون القتالية لتايلاند خلال ورش مهرجان دمنهور للفلكلور جانب من الفاعليات
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

انطلقت اليوم الأحد ، فاعليات الورش الفنية للدول المشاركة فى فعاليات مهرجان دمنهورللفلكلور فى دورته السابعة بدار أوبرا دمنهور وذلك لتدريب المهتمين بالفنون التراثية على الرقصات الفولكلورية المختلفة.

و قامت فرقة Heet-Hoy Lampang Rajabhat من تايلاند بتعليم الأطفال والشباب ثلاثة رقصات من تراثهم الفنى الشعبى

وبدأت الفرقة بتعليم رقصة "فون تاى لاى" وهى رقصة تقليدية من شمال تايلاند و تجمع بين الرقصات التراثية والألعاب القتالية وتتناسب مع الأطفال، ثم قدمت رقصة "رابام ديد كونج" وهى رقصة تقليدية من جنوب تايلاند تعبر عن حياة الجنوب الذين ينقلوا المراكب ويصطادوا الجمبرى لذا يطلق على هذه الرقصة رقصة الجمبرى، كما قامت الفرقة أيضا بتعليم رقصة أكثر قوة للأكبر سنا من طلاب الجامعة تعبر عن الأعمال القتالية المستمدة من الاجواء الجبالية.

 

تعليم الفنون القتالية لتايلاند (1)

تعليم الفنون القتالية لتايلاند (1)

تعليم الفنون القتالية لتايلاند (2)
تعليم الفنون القتالية لتايلاند (2)

تعليم الفنون القتالية لتايلاند (3)
تعليم الفنون القتالية لتايلاند (3)
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحيرة: 788 مليون جنيه قروضا لمشروعات الشباب بالمحافظة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

دمنهور

أوبرا دمنهور

مهرجان دمنهور للفولكلور




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة