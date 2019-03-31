صور.. بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية بأوكرانيا

كييف(أ ش أ)

فتحت مراكز الاقتراع فى أوكرانيا أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم الأحد، لانتخاب رئيس للبلاد للمرة السابعة منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتى السابق سنة 1991 .

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن الاقتراع يجرى بحضور أكثر من 2300 مراقب بينهم 1500 أجنبى، بينما منعت السلطات الأوكرانية المراقبين الروس من المشاركة حتى فى قوام البعثات الأجنبية، وذلك فى خطوة أثارت انتقاد منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

وقالت القناة إن نحو 2.5 مليون مواطن أوكرانى يقيمون فى روسيا منعوا من التصويت فى الانتخابات؛ بسبب قرار لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية إغلاق مراكز الاقتراع على الأراضى الروسية.

ويظهر آخر استطلاع للرأى أن - من بين المرشحين الـ 39- الفنان الكوميدى فلاديمير زيلينسكى تصدر السباق الرئاسى متقدما على الرئيس الحالى بيترو بوروشينكو، ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو - حسب الاستطلاع- .



أثناء التصويت



تجهيز الصناديق الانتخابية



حديث بين مواطنين قبل الإدلاء بصوتيهما



سيدة تحمل ورقة الاقتراع



سيدة تدلى بصوتها



سيدة تشارك فى الانتخابات بأوكرانيا



فتاة تنتظر دورها للإدلاء بصوتها فى انتخابات الرئاسة الأوكرانية



مسئولى أحد اللجان الانتخابية يراجعون الأوراق قبل انطلاق التصويت



مسئولى اللجان



مواطن بعد الإدلاء بصوته



مواطن يضع صوته فى الصندوق



مواطنة تختار مرشحها