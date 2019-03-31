صور.. بدء احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومى

بدأت محافظة الجيزة صباح اليوم الأحد، فاعليات الاحتفال بالعيد القومى المئوى، حيث استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المهنئين بالعيد فى الديوان العام.

وكان على رأس المهنئين، اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة السابق، وخالد زكريا محافظ الجيزة الأسبق، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب .

وقدم اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وعدد من قيادات مديرية الأمن، التهنئة بالعيد القومى، للواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمناسبة العيد القومى المئوى للمحافظة.

واستعدت المحافظة للعيد القومى برفع نظافة الشوارع ونشر باقات الزهور، وتعليق الأعلام المصرية وأعلام المحافظة على أعمدة الإنارة، كما جددت المحافظة المقر الرئيسى لقيادات محافظة الجيزة بالديوان العام ليظهر بأحسن حالاته فى العيد القومى، كما وضعت المحافظة بلدورات مضيئة بمحيط المحافظة، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى بحضور المحافظ وقيادات المحافظة.

ومن المقرر أن تحتفل المحافظة بعيدها القومى بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية على مدار الشهر المقبل، والتى تهدف جميعها لخدمة المواطن

ويوافق العيد القومى لمحافظة الجيزة ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ثورة 1919.