صور.. إطلاق مهرجان الرسم للجميع فى العاشر من رمضان بمشاركة مدارس وجامعات

شهدت مدينة العاشر من رمضان اليوم الأحد، انطلاق فعاليات مهرجان الرسم للجميع، تحت رعاية وإشراف الإدارة التعليمية بالعاشر ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وبمشاركة أكثر من مدرسة ابتدائى وثانوى وتعليم أساسى و5 جامعات ومعهد عالى.

المهرجان أشبه بالعرس الفنى داخل المدارس، وانطلق جميع المشاركين من شباب وطلاب إضافة إلى مجموعة من الفنانين والرسامين على مستوى محافظة الشرقية، فى إطلاق الخيال لأرواحهم والإبداع لإخراج لوحات فنية طبيعية وبورتريهات وصور للرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووسط حالة مختلفة من البهجة افتتحت فاتن فتحى مدير عام الادارة التعليمية بالعاشر ومعها أحمد الخطيب رئيس أمناء مجلس الآباء عن المدينة وبإشراف موجه أول التربية الفنية عبير أحمد رمزى المعرض.

حيث شاركت مدرسة طارق بن زياد، خالد بن الوليد، السلام ع، السلام ب1، الرسمية لغات، الخلفاء الراشدين ث، السادات ث بنات، العاشر ث بنين، حياة أبو غالى، عمرو بن العاص الرسمية، السلطان عويس، عثمان بن عفان، كلية صيدلة، كلية تربية الفنية، كليه تربية رياضية، المعهد العالى للتكنولوجيا، كلية هندسة فنانين وفنانات من قصر ثقافة العاشر من رمضان.

وحضرت الدكتورة دعاء زكريا مدير عام الخدمات والأنشطة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وهشام سرايا موجه عام التربية الفنية والمهندس مدحت شهاب أمين عام حزب مستقبل وطن أمانة العاشر والعديد من القيادات التعليمية والقيادات السياسية والشعبية والإعلاميين ونجوم المجتمع.

واتسم المهرجان بحالة إبداعية مختلف من الأعمال الفنية المتنوعة لطلاب إدارة العاشر من جميع المراحل وأعمال فنية لمحبى وموهوبى الرسم من غير الطلاب لجميع الأعمار.

وأشادت دعاء زكريا بأهمية الأنشطة التربوية وضرورة ممارسة الطلاب لها ومدى تأثيرها على بناء شخصية الطالب، فيما أوضحت فاتن فتحى أهمية دور الأنشطة التربوية ومدى تفعيلها بإدارة العاشر. وانتهت فعاليات المهرجان بتكريم الطلاب المشاركين فى والمتميزين وتكريم أحسن معلم وأحسن دفتر تحضير.