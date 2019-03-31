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صور.. أرملة بشبرا الخيمة تستغيث: "نفسى أعالج أولادى المعاقين"

الأحد، 31 مارس 2019 06:00 ص
صور.. أرملة بشبرا الخيمة تستغيث: "نفسى أعالج أولادى المعاقين"
القليوبية إبراهيم سالم
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ناشدت المواطنة سداد إبراهيم شعبان، أرملة توفى عنها زوجها منذ 9 سنوات، وترك لها ولد 25 عاما، وبنت 17 عاما، يعانيان من إعاقة ذهنية "حركية ونطق"، مؤكدة أنها تنقلت بهما بين مستشفيات الجمهورية شرقًا وغربًا بحثًا عن أمل فى علاج ابنيها وتخفيف المعاناة عن كاهلها.

وأكدت "سداد"، لـ "اليوم السابع"، أنها لم تيأس على الرغم من تخطيها الخمسين من عمرها للبحث عن علاج لابنيها، مضيفة أنها توفى زوجها منذ 9 سنوات، وترك لها إرثا ثقيلا، من ابن وابنة من ذوى الهمم، بخلاف منزل مكون من غرفتين فقط بالإيجار، ومعاش لا يكاد يسد احتياجاتها وإيجار المنزل ونفقات علاج ابنيها قائلة "أبوس إيديكم ساعدونى أوصل لأى حد يساعدنى فى علاج ولادى أنا لوحدى وجوزى مات ومليش من بعده غير ربنا".

واستطردت سداد إبراهيم شعبان، قائلة:" كنت بشيلهم على إيدى وألف بيهم على المستشفيات لكن دلوقتى كبروا ومبقتش أقدر على شيلهم".

للتواصل مع الحالة من خلال رقم 01025587239

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