شريف سالم: 21 ألف متر لمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان واجتماع غدا مع محافظ الجيزة

كتب إسلام سعيد - تصوير عمرو مصطفى

قال شريف سالم رئيس الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات، إن معرض سوبر ماركت أهلا رمضان سيقام على مساحة 21 ألف متر مربع بمركز المعارض والمؤتمرات بمدينة نصر، مشيراً إلى أن المعرض شهد طوال الأعوام الماضية كان يشهد توافر السلع بأسعار مناسبة قبل شهر رمضان.

وأعلن سالم خلال مؤتمر اتحاد الغرف التجارية مع وزير التموين لإعلان تفاصيل معرض سوبر ماركت أهلا رمضان، عن عقد اجتماع غدا مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للتجهيز للمعرض إضافة إلى تواصل شركته مع الشعب المختلفة في الغرف التجارية لخروج المعرض بأفضل صورة.

وكشف رئيس الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات، عن إطلاق حملة إعلانية ضخمة لمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان للتوعية بالمعرض والخصومات المقدمة للمواطنين.