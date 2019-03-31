شاهد فى دقيقة.. قصة 6 سجينات إيرانيات مزقن عباءة المرشد

أمهات شجاعتهن وحلمهن فى التغيير قادهن إلى ظلمات السجن، حيث قضين سنوات من فراق الأهل والأبناء، ليعشن محرومات من رؤيتهم فى غياهب السجون، ويرصد التقرير التالى أبرز 6 ناشطات إيرانيات عانين فى سجون الملالى.
- نازنين زغارى
موظفة لدى مؤسسة "طومسون رويترز" تحمل الجنسية الإيرانية والبريطانية
ـ اعتقلت فى أبريل 2016 بتهمة الإعداد لإطاحة ناعمة بالنظام
-نسرين ستوده
محامية مدافعة عن حقوق الإنسان
قُبض عليها بين2017 و2018 بتهم التحريض على الفجور بسبب التجسس والدفاع عن نساء خلعن الحجاب
ــ حُكِم عليها بالسجن 10 سنوات و 148جلدة بتهمة التحريض على الفجور
-زهرة رهنورد
أستاذة جامعية وناشطة سياسية وزوجة زعيم المعارضة الإصلاحى مير حسين موسوي
ـ اعتقلت بعد انتخابات 2009 الرئاسية ووضعت قيد الإقامة الجبرية منذ 2011 وحتى الآن دون محاكمة
-نرجس محمدى
ناشطة حقوقية
اعتقلت فى مايو 2016 وحكم عليها بالسجن 16عاماً
- وفى يونيو أضربت عن الطعام بسبب منعها من رؤية أبنائها
وبعد 20 يوما سمح لها بالاتصال بهم
-فائزة رفسنجانى
نائبة سابقة وناشطة سياسية
تمت محاكمتها فى 2011 بتهم التطاول على أحمدى نجاد
ـ حكم عليها بالسجن 6 أشهر فى يناير 2012 بسبب مشاركتها فى احتجاجات 2009
-بهاره هدایت
رئيسة منظمة طلابية نسائية
طالبت بإصلاحات سياسية وقاومت انتهاك حقوق الإنسان
ـ وفى عام 2010 اعتقلت وحكم عليها بالسجن لمدة 9 سنوات
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