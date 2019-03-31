شاهد فى دقيقة.. قصة 6 سجينات إيرانيات مزقن عباءة المرشد

إعداد ـ إسراء أحمد فؤاد

أمهات شجاعتهن وحلمهن فى التغيير قادهن إلى ظلمات السجن، حيث قضين سنوات من فراق الأهل والأبناء، ليعشن محرومات من رؤيتهم فى غياهب السجون، ويرصد التقرير التالى أبرز 6 ناشطات إيرانيات عانين فى سجون الملالى.

- نازنين زغارى

موظفة لدى مؤسسة "طومسون رويترز" تحمل الجنسية الإيرانية والبريطانية

ـ اعتقلت فى أبريل 2016 بتهمة الإعداد لإطاحة ناعمة بالنظام

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نسرين ستوده

محامية مدافعة عن حقوق الإنسان

قُبض عليها بين2017 و2018 بتهم التحريض على الفجور بسبب التجسس والدفاع عن نساء خلعن الحجاب

ــ حُكِم عليها بالسجن 10 سنوات و 148جلدة بتهمة التحريض على الفجور

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زهرة رهنورد

أستاذة جامعية وناشطة سياسية وزوجة زعيم المعارضة الإصلاحى مير حسين موسوي

ـ اعتقلت بعد انتخابات 2009 الرئاسية ووضعت قيد الإقامة الجبرية منذ 2011 وحتى الآن دون محاكمة

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نرجس محمدى

ناشطة حقوقية

اعتقلت فى مايو 2016 وحكم عليها بالسجن 16عاماً

- وفى يونيو أضربت عن الطعام بسبب منعها من رؤية أبنائها

وبعد 20 يوما سمح لها بالاتصال بهم

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فائزة رفسنجانى

نائبة سابقة وناشطة سياسية

تمت محاكمتها فى 2011 بتهم التطاول على أحمدى نجاد

ـ حكم عليها بالسجن 6 أشهر فى يناير 2012 بسبب مشاركتها فى احتجاجات 2009

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بهاره هدایت

رئيسة منظمة طلابية نسائية

طالبت بإصلاحات سياسية وقاومت انتهاك حقوق الإنسان

ـ وفى عام 2010 اعتقلت وحكم عليها بالسجن لمدة 9 سنوات