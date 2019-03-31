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سفر وعودة 1151 مصريا وليبيا و186 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأحد، 31 مارس 2019 07:47 م
سفر وعودة 1151 مصريا وليبيا و186 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى سفر ووصول 1151 مصريا وليبيا و186 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 794 إلى الجانب الليبي، بينهم 286مصريا و508 ليبيين.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 357 بينهم 263 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و94 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 186 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 


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