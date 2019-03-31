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رئيس تونس يعرب عن شكره وتقديره للرئيس السيسى ومصر ببيت شعر

الأحد، 31 مارس 2019 02:56 م
رئيس تونس يعرب عن شكره وتقديره للرئيس السيسى ومصر ببيت شعر الرئيس التونسى والرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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قدم الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصرى، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الثلاثين والمنعقدة بتونس العاصمة.

 

وقال السبسى: "أتوجه بتحية إلى الشعب المصرى الأبى وأذكر بالبيت الخالد الذى قاله الشاعر العظيم حافظ إبراهيم فى شعره "كَم ذا يُكابِدُ عاشِقٌ وَيُلاقي.. في حُبِّ مِصرَ كَثيرَةِ العُشّاقِ".

 

ولاقت كلمة الرئيس التونسى عن الشعب المصرى بالقمة العربية عاصفة من التصفيق من ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية المشاركة فى القمة.

 


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