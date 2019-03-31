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رئيس الوزراء يُتابع موقف مشروعات البترول

الأحد، 31 مارس 2019 01:56 م
رئيس الوزراء يُتابع موقف مشروعات البترول مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة.

 

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الوزير لموقف مشروعات تنمية حقول إنتاج الغاز الجارى تنفيذها، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف العمل، لاستكمال تنفيذ المشروعات فى توقيتاتها الزمنية المحددة.

 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن وزير البترول أكد خلال الاجتماع، أن هناك إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية على شراء البيانات الجيولوجية الخاصة بمزايدة البحث والاستكشاف التى تم طرحها مؤخراً فى منطقة البحر الأحمر.

 

كما شهد الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات معامل تكرير المنتجات البترولية الجاري تنفيذها فى كل من الإسكندرية والسويس وأسيوط.

 

رئيس الوزراء يُتابع موقف مشروعات البترول (1)
 

 

رئيس الوزراء يُتابع موقف مشروعات البترول (2)
 

 

رئيس الوزراء يُتابع موقف مشروعات البترول (3)

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