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رئيس الوزراء يوافق على إتاحة مركز المؤتمرات لـ"سوبر ماركت أهلا رمضان" مجانا

الأحد، 31 مارس 2019 12:02 م
رئيس الوزراء يوافق على إتاحة مركز المؤتمرات لـ"سوبر ماركت أهلا رمضان" مجانا على المصليحى وزير التموين
كتب إسلام سعيد تصوير عمرو مصطفى
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كشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اتاحة مركز المؤتمرات لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" دون مقابل على الشركات، من أجل التخفيف على المشتركين لعدم تحميل السلع أعباء إضافية.
 
وطالب الوزير أصحاب السلاسل التجارية بعمل ركن فى معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" يحمل علامة تجارية باسم المعرض، لافتاً إلى سعى الوزارة بالتنسيق مع أصحاب الشركات والسلاسل لتكون الأسعار مثل العام الماضى. 
 
وجاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد الغرف التجارية مع الوزير بمشاركة أصحاب السلاسل التجارية.
 
وأوضح الوزير أن عددا من الشركات تبيع بسعر التكلفة إن لم يكن أقل من ذلك، موجها الشكر لهم وداعيا الجميع إلى المشاركة وتخصيص ركن يحمل اسم أو علامة سوبر ماركت أهلا رمضان.
 
ودعا وزير التموين إلى التعاون بين أصحاب السلاسل ومنافذ أمان المنتشرة في الشوارع، لكونها أحد المنافذ الهامة المساهمة فى توفير واتاحة السلع.
 
وأشار عدد من أصحاب السلاسل التجارية والشركات إلى المشاركة في المعرض تخفيفا على المواطنين، وتقديم سلع بأسعار مناسبة للجميع.
 
 
 

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