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رئيس الوزراء الموريتانى الأسبق يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

الأحد، 31 مارس 2019 12:00 ص
رئيس الوزراء الموريتانى الأسبق يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية اقتراع - أرشيفية
نواكشوط /أ ش أ/
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أعلن رئيس الوزراء الموريتانى الأسبق سيدى محمد ولد بوبكر، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة فى يونيو المقبل.

وقال سيدى محمد ولد ببكر البالغ من العمر اثنين وستين عاما فى خطاب مساء السبت، فى ملعب ملح شرقى نواكشوط أمام الآلاف من أنصار المعارضة الموريتانية إن موريتانيا تقف على مفترق طرق وأمامها طريقان لا ثالث لهما، إما التردى فى « مهاوى الأحكام الفردية » أو أن تتجه نحو « بناء دولة القانون والمواطنة »، معلناً ترشحه للانتخابات الرئاسية ومؤكداً ثقته فى النصر.

وأضاف ولد ببكر الذى عمل مندوبا دائما لموريتانيا فى الجامعة العربية وللامم المتحدة قبل احالته للمعاش

لقد خدمت بلدى من مواقع عديدة، مكنتنى من اكتساب تجرِبة معتبرة ساهمتُ من خلالها بصدق وإخلاص فى إدارة أزمات مصيرية، وإنجاز إصلاحات جوهرية »، قبل أن يضيف: « قررت أن أعلن ترشحى لرئاسة الجمهورية، وأن أضع تجرِبتى وخِبرتى وكل ما لدى من إمكانات فى خدمة شعبى ووطنى »، وأضاف: « إننى أمد يد العهد والوفاء إليكم جميعا ».

 


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أخبار موريتانيا

الترشح للانتخابات الرئاسية




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