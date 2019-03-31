درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 31/3/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس بارد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد مع انخفاض آخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب وشرق البلاد، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 18

شبين الكوم 14 18

طنطا 14 18

دمنهور 13 17

الإسكندرية 13 17

بلطيم 13 18

مطروح 13 18

السلوم 12 17

سيوة 12 20

بورسعيد 15 17

دمياط 15 18

الزقازيق 14 18

الإسماعيلية 14 19

السويس 14 18

العريش 13 18

رفح 14 17

رأس سدر 17 22

نخل 12 16

نويبع 16 19

طابا 13 15

كاترين 08 10

الطور 16 21

شرم الشيخ 17 23

الغردقة 17 22

مرسى علم 17 22

الفيوم 14 19

بني سويف 13 19

المنيا 11 18

أسيوط 11 18

سوهاج 12 20

قنا 13 21

الأقصر 13 23

أسوان 15 23

أبوسمبل 14 22

الوادي الجديد 11 24

الشلاتين 20 27

أبو رماد 20 20

راس حدربة 19 25

حلايب 18 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 19 31

المدينة 13 29

الرياض 21 34

المنامة 24 29

أبوظبي 23 36

الدوحة 25 28

الكويت 20 26

دمشق 06 12

بيروت 13 16

عمان 05 11

القدس 06 10

غزة 12 17

بغداد 13 24

مسقط 24 30

صنعاء 10 28

الخرطوم 19 35

طرابلس 13 17

تونس 11 21

الجزائر 11 17

الرباط 11 20

نواكشوط 15 27

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 00 10

اسطنبول 07 11

إسلام آباد 14 28

نيودلهي 18 34

جاكرتا 24 32

بكين 02 16

كوالامبور 25 32

طوكيو 06 17

أثينا 09 16

روما 06 20

باريس 07 19

مدريد 06 18

برلين 01 - 11

لندن 04 10

مونتريال 07 - 05

موسكو 01 11

نيويورك 06 14

واشنطن 01 16