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حزب يمينى متطرف بأسبانيا يدعو المغرب لبناء جدار يمنع تسلل المهاجرين

الأحد، 31 مارس 2019 04:39 ص
حزب يمينى متطرف بأسبانيا يدعو المغرب لبناء جدار يمنع تسلل المهاجرين مهاجرين
كتب : أحمد علوى
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اقترح رئيس حزب "فوكس" اليمينى المتطرف فى إسبانيا، سانتياجو أباسكال، على سلطات المغرب، بناء سور حول مدينتى سبتة ومليلة لمنع تسلل مهاجرين غير شرعيين من هناك إلى أراضى إسبانيا.

 

ووفقاً لقناة بيلج 24 البلجيكية، قال أباسكال أيضا إن على المغرب أن يأخذ على عاتقه أيضا عبء تمويل بناء السور من أمواله، موضحا موقفه بالقول: "المغرب هو من يرسل لنا موجات هائلة من المهاجرين غير الشرعيين ليغزوا أوروبا، لذا يجب أن يدفع ثمن ذلك"

 

ويرى أباسكال ضرورة نشر قوات من الجيش الإسبانى فى سبتة ومليلة، مع إعطائها أوامر ضرورية بالدفاع عن الحدود، ما دام السور لم يكتمل.

 

وجاءت تصريحات السياسى اليمينى ضمن محادثة طويلة أجراها الكاتب الإسبانى فيرناندو سانشس دراجو مع أباسكال وذكرها فى كتابه. وخلال تلك المحادثة، اعتبر رئيس حزب "فوكس" أن السور سوف يساهم بشكل جزئى فى صد تدفق المهاجرين، ولكنه يرى أنه ليس الحل الوحيد.

 

وبحسب أباسكال، فإن هناك وسيلة أقوى لحل المشكلة هى إغلاق أى خيار أمام تقنين أوضاع المهاجرين وإنهاء أملهم بعيش حياة طبيعية فى إسبانيا مثلما فعل ماتيو سالفينى، وزير الداخلية الإيطالى فى بلاده، وهكذا يرى أن المهاجرين سيتوقفون عن الهجرة إلى إسبانيا.

 


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