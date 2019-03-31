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"حزب الشعب الفلسطينى" يدعو لتكاتف الجهود لمواجهة العدوان الإسرائيلى

الأحد، 31 مارس 2019 01:03 م
"حزب الشعب الفلسطينى" يدعو لتكاتف الجهود لمواجهة العدوان الإسرائيلى الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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أكد عضو المكتب السياسى لحزب الشعب الفلسطينى وليد العوض ضرورة تكاتف كافة الجهود العربية والدولية لمواجهة العدوان الإسرائيلى.
وقال العوض - فى تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الأحد) - إن "إسرائيل لم تلتزم بـ التفاهمات التى تمت مع الفصائل الفلسطينية فى غزة، وما زالت تستمر فى ممارسة كافة أشكال القتل والعدوان ضد الشعب الفلسطينى".. مشددا على ضرورة محاكمة إسرائيل على جرائمها التى ترتكبها بحق الفلسطينيين. 
بدوره، أكد الناطق باسم حركة حماس فوزى برهوم إصرار الشعب الفلسطينى على كسر الحصار عن غزة وإنهاء معاناته.
يشار إلى أنه استشهد - أمس السبت - 4 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلى وأصيب أكثر من 300 آخرين بجروح خلال فعاليات الذكرى السنوية لمسيرات العودة ويوم الأرض فى قطاع غزة.


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