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تونس تقرر رفع أسعار البنزين من جديد لخفض عجز الموازنة

الأحد، 31 مارس 2019 04:28 ص
تونس تقرر رفع أسعار البنزين من جديد لخفض عجز الموازنة محطة وقود
تونس (رويترز)
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قالت الحكومة التونسية إنها قررت رفع أسعار البنزين بنحو أربعة في المئة ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض عجز الموازنة.

وقالت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية في بيان "إنه في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالمية حيث تجاوز سعر الخام خلال الفترة الأخيرة من السنة عتبة 86 دولارا للبرميل واستنادا إلى آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات تقرر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية".

وأضافت الوزارة أن البنزين الخالي من الرصاص سيزيد 80 مليما ليصبح السعر الجديد 2065 مليما على أن يطبق السعر الجديد بدءا من اليوم الأحد.

وكانت تونس رفعت اسعار المحروقات أربع مرات العام الماضي في محاولة لكبح عجز الموازنة.

وتكافح البلاد من أجل تحقيق مطالب المانحين لإصلاح اقتصادها وخفض العجز في ميزانيتها في ظل اضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011.

وتسعى تونس إلى خفض العجز في ميزانيتها إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

 

 


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