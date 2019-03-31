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تنظيم برامج تدريبية مكثفة لأنظمة وسلامة الغذاء بجامعة دمنهور

الأحد، 31 مارس 2019 03:38 م
تنظيم برامج تدريبية مكثفة لأنظمة وسلامة الغذاء بجامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور
البحيرة - ناصر جودة
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اكد الدكتور  عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور على تنظيم عدة دورات تدريبية متخصصة  فى أنظمة أمن وسلامة الغذاء .
 
مضيفا ان هذه الدورات تأتى  تنفيذا  لتوجهات الدولة نحو سلامة وصحة المواطن المصرى من خلال تقديم غذاء امن .
 
 و اوضح رئيس جامعة دمنهور  أن الهدف من هذه الدورات ليس الحصول على شهادات بل انها سبيل للتعلم وتنمية مهارات المشاركين. 
مشيرا الى انه سيكون أول المدربين فى هذه الدورات بصفته استاذ الرقابة وصحة وسلامة الغذاء وبمشاركة العديد من السادة الخبراء وعلى رأسهم  الدكتور احمد خليل خبير انظمة الجودة والاعتماد الدولى.
 
 

 


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