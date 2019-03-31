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تشييع جثمان شاب بعد مقتله على يد عاطل بمقهى بسبب خلافات الجيرة بالغربية

الأحد، 31 مارس 2019 04:15 م
تشييع جثمان شاب بعد مقتله على يد عاطل بمقهى بسبب خلافات الجيرة بالغربية تشييع جثمان الشاب
الغربية – مصطفى عادل
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شيع المئات من أهالى مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثمان شاب لقى مصرعه على يد عاطل وشقيقه بسبب خلافات الجيرة، أثناء الجلوس على أحد المقاهى.
 
 
ونشرت مديرية الأمن قوات الشرطة أثناء تشييع الجثمان من مسجد الحصاوى تحت إشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى نائب مدير الأمن، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، خشية حدوث أى تداعيات. 
 
 
كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بوصول شاب يدعى "أحمد عودة"، إلى مستشفى كفر الزيات العام مصابا بجرح نافذ بالصدر ووفاته.
 
 
وكشفت تحريات ضباط المباحث، نشوب مشاجرة بين المجنى عليه ويدعى أحمد عودة، واحد المتهمين وشهرته"حماصة"، أثناء الجلوس على المقهى، بسبب خلافات سابقة بسبب الجيرة، قام على إثرها المتهم بالاستعانة بشقيقه ويدعى محمد الغباشى وشهرته"محمد الأسد"، وحدثت مشاجرة بين الطرفين، وقام أحد المتهمين بطعن المجنى عليه بمطواة ولفظ أنفاسه فى الحال، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
 
 
 
 

 


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