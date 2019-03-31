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الأحد، 31 مارس 2019 02:22 م
خالد صلاح
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تسهيلات لكبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة بالجوازات

الأحد، 31 مارس 2019 12:58 م
تسهيلات لكبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة بالجوازات مساعدة كبار السن-أرشيفية
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واصل رجال الشرطة بالجوازات، اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة ، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
 
وقامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، باستقبال عدداً من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.
 
      
 
 

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