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بوتين: روسيا على استعداد للتعاون مع الدول العربية فى جميع المجالات

الأحد، 31 مارس 2019 01:39 م
بوتين: روسيا على استعداد للتعاون مع الدول العربية فى جميع المجالات بوتين
موسكو(أ ش أ)
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، خلال برقية ترحيب بالمشاركين فى القمة العربية، إن روسيا على استعداد للتعاون مع الدول العربية فى جميع المجالات.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بوتين قوله فى نص البرقية على الموقع الرسمى للكرملين: "السادة المحترمون رؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى جامعة الدول العربية.. يسعدنى أن أرحب بكم بمناسبة افتتاح القمة".

وأشار بوتين إلى أن الوضع المتوتر فى العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يزيد من أهمية جامعة الدول العربية كآلية للحوار والتفاعل متعدد الأطراف.

وشدد الرئيس الروسى على ضرورة حل الأزمات القائمة فى المنطقة بطرق سياسية ودبلوماسية، واستشهد بسوريا كمثال على ذلك، قائلا: "هذا ينطبق بالكامل على سوريا، حيث تمكننا، بفضل الجهود الروسية، من توجيه ضربة ساحقة إلى قوى الإرهاب، والبدء فى العملية السياسية، وحل المشاكل الإنسانية الملحة".

ويرى بوتين، أنه من أجل استقرار الوضع فى المنطقة، من الضرورى حل النزاع العربى الإسرائيلى طويل الأمد، والذى ستكون نتائجه حلا عادلا للمشكلة الفلسطينية.

وأكد من جديد على المبادرات الروسية السابقة حول الشرق الأوسط، والتى تهدف إلى تشكيل تحالف واسع لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة، وتطوير تدابير الأمن الجماعى والثقة فى منطقة الخليج.

 


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