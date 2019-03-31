بعد 6سنوات.. مباحث الغربية تكشف غموض مقتل بواب بطنطا وتضبط المتهمين

الغربية – مصطفى عادل

نجحت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، والرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا، فى كشف غموض مقتل بواب منذ 6 سنوات، داخل شقة بطنطا، والتخلص من جثته بأحد مصارف كفر الزيات، حيث تبين أن وراء الواقعة سمسار وشقيقه وزوج شقيقته، بسبب خلافات بينهم.

وترجع الواقعة لعام 2013 بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغا باختفاء بواب يدعى "سعيد" فى ظروف غامضة، وقامت النيابة العامة بحفظ البلاغ.

وفى وقت لاحق وردت معلومات للرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا، من أحد المصادر السرية، بمعرفة هوية قتلة المجني عليه، وبعرض المعلومات على اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، وجه بتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وبعد 6 سنوات قام فريق من ضباط المباحث بفتح تحقيق فى القضية مرة أخرى، وتوصل رجال المباحث إلى أن وراء قتل المجني عليه 3 متهمين بينهم سمسار، حيث قام المتهم الرئيسى، باستدراج المجني عليه لإحدى الشقق عن طريق فتاة، انتقاما منه لخلافات بينهما، وعقد المتهم العزم وبيت النية على التخلص منه، واتفق مع شقيقه وزوج شقيقته على ذلك، وما أن وصل المجني عليه للشقة، قام المتهمون بالتعدى عليه بالضرب حتى الموت، وتخلصوا من الجثة بأحد المصارف بكفر الزيات، تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم للواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.