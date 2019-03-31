اليوم.. فتح حديقتى الحيوان والأورمان مجاناً احتفالاً بالعيد القومى للجيزة

كتب سيد الخلفاوى

تستقبل حديقتى الحيوان والاورمان بالجيزة، اليوم الأحد، زوارها مجانًا احتفالاً بالذكرى المئوية للعيد القومى لمحافظة الجيزة، والذى يوافق 31 مارس من كل عام.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن العيد القومى للمحافظة يوافق ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ثورة 1919 مضيفًا أن حديقة الحيوان من المنشآت الهامة بالمحافظة والتى تمثل عناصر جذب للمواطنين من مختلف الأعمار.

وقال راشد إن المحافظة اعتادت كل عام مشاركة مواطنيها الاحتفال بذلك اليوم لتمتد طرق التواصل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومواطنى الجيزة.

وأكد المحافظ أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بأنحاء المحافظة حتى تظهر بصورة مشرفة أثناء الاحتفال بالعيد القومى.